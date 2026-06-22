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Следственный комитет начал проверку по факту загрязнения реки Вологды

Опубликовано
Александр Черняткин
корреспондент
проверка следственный комитет

Источник фото: СУ СК РФ по Вологодской области

В воду попали нечистоты


Региональное управление следственного комитета начало проверку по факту загрязнения реки Вологды. Информация о попадании нечистот в реку, впадающую в Вологду, появилась в соцсетях.

«В целях установления всех обстоятельств произошедшего руководитель СУ СК России по Вологодской области Геннадий Яшин поручил руководителю следственного отдела по городу Вологде И.Л. Мокиевскому организовать процессуальную проверку», - говорится в сообщении ведомства.

Ход проверки находится на контроле регионального управления следкома.

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