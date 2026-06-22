Стал известен хедлайнер концентра в Вологде на день города

Источник фото: «Первый канал»

Выступление состоится 27 июня

Хэдлайнером концентра в денть города, который пройдет в Вологде 27 июня, станет популярная российская певица Ирина Дубцова. Певица выйдет на сцену на Кремлёвской площади. Концерт стартует в 21:00 и продлится около часа.

«Вологжане услышат полюбившиеся хиты «Люба-любовь», «Москва-Нева», «Не целуешь», «Как ты? Где ты?», за которые в разные годы Ирина Дубцова удостаивалась премии «Золотой граммофон». Прозвучит также композиция «О нем», которая принесла артистке известность на «Фабрике звезд-4» и с которой она представляла Россию на конкурсе «Новая волна». Главным подарком станет песня «Вологда» — новый гимн областной столицы», — рассказал губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

Ирина Дубцова - не только певица, но и является автором песен. За свою карьеру артистка создала более 100 композиций. Её песни исполняют Филипп Киркоров, Валерия, Сергей Лазарев, Дима Билан, Полина Гагарина, Алсу. В хите про Вологду Ирина Дубцова выступила как автор музыки и стихов.

Большой концерт известной певицы станет кульминацией празднования Дня города Вологды, объединённого с Днём молодёжи. В этот день жителей и гостей областной столицы также ждут выступления местных творческих коллективов, мастер-классы, спортивные активности, гастрономическое шоу и фестиваль уличных видов спорта «Дыхание улиц».