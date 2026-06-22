В Вологде прошел дискуссионный клуб в новом формате

Источник фото: Пресс-служба Законодательного собрания области

Участники предлагали свои идеи по развитию Вологодчины

В день 15-летия молодежного парламента в креативном пространстве «Салют» в областной столице прошел дискуссионный клуб, где участники предлагали свои идеи по развитию Вологодчины, работая в командах.

Инициаторами перезапуска молодежного дискуссионного клуба стал сенатор РФ Евгений Богомазов и председатель Законодательного собрания Вологодской области Роман Заварин.

«Развитие региона невозможно без постоянного диалога между поколениями, без открытого разговора о том, каким молодежь видит свое будущее и будущее Вологодской области. Мы уходим от формата, когда молодежь только слушает опыт старших коллег. Нам важно услышать мнения, идеи молодежи, предложения и инициативы. Молодые люди лучше других чувствуют запросы своего поколения, видят новые возможности для развития территорий, образования, предпринимательства, добровольчества, культуры и молодежной политики», - сказал председатель Законодательного собрания области Роман Заварин.

Спикер ЗСО подчеркнул, что современная молодежная политика должна строиться на принципе партнерства и близко взаимодействовать с органами власти для принятия конкретных решений. Сенатор РФ Евгений Богомазов добавил, что любое мнение и предложение молодежи будет услышано и взято в работу.

Участники разделились на 10 команд и разработали конкретные проекты по развитию своих округов. При этом за каждым круглым столом присутствовали представители из разных муниципалитетов, которые вместе с коллегами нашли общие проблемы территорий и варианты их решения.

Модераторами встречи выступили опытные эксперты, которые успешно реализовывали ряд проектов, привлекая гранты и внимание сотен вологжан. Это Артем Чернега, начальник отдела туризма и общественных проектов администрации Тотемского округа и Юлия Матвеева, заместитель начальника туристского и информационного центра Вологодской области.

В конце встречи участники Дискуссионного клуба представили свои проекты с продуманной дорожной картой по их реализации. Среди инициатив: создание НКО для взаимодействия с работодателями для трудоустройства подростков, новые точки притяжения для молодежных мероприятий, межведомственное взаимодействие работодателей и вузов по профориентационной работе. Все эти инициативы берутся в работу.