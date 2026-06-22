Вологодские синоптики заявили о неустойчивой погоде на предстоящую неделю

Источник фото: Вологодский ЦГМС погода

Усиления жары не прогнозируется

Вологодская область останется всю предстоящую неделю в зоне неустойчивой погоды. При этом во второй половине недели температура будет отставать от многолетних значений.

Сегодня в регионе под воздействием холодного атмосферного фронта ожидаются дожди и грозы при температуре до +26 градусов, во вторник будет уже немного прохладней.

«В среду территория области будет находиться вдали от основных фронтальных разделов, на большей территории обойдется без существенных осадков, лишь локально возможен слабый дождь. Ночью от 7 до 12 градусов тепла, днем не выше +17… +20 градусов», - рассказали в вологодском Гидрометцентре.

Кратковременные дожди с грозами возможны также в четверг, а дневные температуры в четверг и в пятницу не поднимутся выше отметки в +17 градусов, что прохладней нормы.

В выходные, по предварительным данным, дневные температуры ожидаются около +20 градусов, усиления жары пока не прогнозируется, добавили в Гидрометцентре.