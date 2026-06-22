Череповецкий бордель работал под видом салона красоты и релаксации

Источник фото: Пресс-служба судов области

За организацию борделя под суд попали шесть человек

В Череповце вынесен приговор шести местным жителям, которые обвинялись в организации борделя под видом салона красоты и релаксации. На скамье подсудимых оказались двое мужчин и четыре женщины, которые выполняли роль администраторов.

«В период с октября 2024 года по декабрь 2025 года обвиняемые с учетом распределенных между собой функций организовывали занятие проституцией. Для реализации этой цели мужчины арендовали помещение, расположенное в одном из домов по ул. Ломоносова в г. Череповце под видом салона красоты и релаксации, где сделали ремонт, установили душевые кабины, джакузи и кровати», - сообщает пресс-служба судов области.

Женщины принимали заказы от клиентов на оказание услуг интимного характера за вознаграждение в соответствии с прайсом.

Все подсудимые признаны судом виновными по статье за организацию занятий проституцией. Приговором суда оба мужчина получили по 2 года условного срока, каждая из женщин оштрафована на 100 000 рублей.