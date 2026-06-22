Молодежный парламент Вологодской области отметил 15-летие

Источник фото: Пресс-служба Законодательного собрания области

Масштабный форум прошел в креативном пространстве «Салют, молодежь!»

В креативном пространстве «Салют, молодежь!» прошел масштабный форум, объединивший активную молодёжь со всех муниципалитетов области. Мероприятие было посвящено 15-летию молодежного парламента Вологодской области.

«За 15 лет выросло целое поколение политиков, которые сегодня работают в региональной и федеральной власти. Это большая, серьезная работа: и законотворческая, и проектная. Лично соприкоснулся с молодежным парламентом в 2014 году, когда был избран главой Шекснинского района. Ребята предлагали идеи и воплощали их в жизнь. На протяжении стольких лет эта традиция сохраняется. Именно за молодежью — будущее Вологодчины и всей нашей России», — отметил сенатор от Вологодской области Евгений Богомазов. «Пятнадцать лет назад молодежный парламент создавался как площадка для вовлечения молодых людей в общественную и законотворческую деятельность. Сегодня можно с уверенностью сказать: этот проект состоялся. Приятно видеть среди участников мероприятия представителей разных созывов, которые добились серьезных успехов в профессиональной деятельности», — сказал спикер регионального парламента Роман Заварин.

За 15 лет через молодежный парламент прошло почти 250 инициативных ребят. Площадка дала старт десяткам общественных проектов и помогла сформироваться целому поколению лидеров, среди которых — сенатор РФ Роман Маслов, уполномоченный по правам ребенка в Вологодской области Антонина Фёдорова, депутат Законодательного Собрания Максим Выдров и многие другие.

Завершился форум выступлением председателя молодежного парламента Дмитрия Казакова. Буквально за несколько часов до этого его кандидатура на этот пост была единогласно поддержана на 7-м заседании молодежного парламента области. Уже пять лет он представляет голос молодежи и до недавнего времени успешно работал заместителем председателя.

«Уверен, только совместными усилиями мы сможем реализовать все запланированные проекты. Активно включимся в работу с муниципалитетами, будем чаще выезжать на территории. Молодежь Вологодчины должна работать как единый механизм. Главное — чтобы наш голос был услышан», — подчеркнул Дмитрий Казаков.

Сейчас в состав молодежного парламента области входит 55 человек — представители всех муниципалитетов региона. Как отметил Дмитрий Казаков, впереди у них усиление работы с муниципальными командами и профильными комитетами, новые проекты и инициативы на благо Вологодской области.