Вологжанка завоевала престижный титул конкурса «Миссис Россия Мира-2026»

Финал конкурса прошел в Москве

Вологжанка Елена Юдина завоевала один из самых престижных титулов конкурса «Миссис Россия Мира - 2026». Финал конкурса прошел на сцене Московского академического театра «Русская песня». Всего в конкурсе приняли участие 154 красавицы.

Елена Юдина выиграла номинацию «Миссис Россия Вселенная-2026», которая считается одной из самых престижных номинаций и теперь будет представлять Россию на международном конкурсе в Шри-Ланке.

Елена Юдина — профессиональный стилист. По ее словам, она с детства участвовала в конкурсах красоты и теперь решила вернуться к ним. Для выхода на сцену у нее были подготовлены три образа: национальный костюм, спортивные комбинезоны и вечернее платье.