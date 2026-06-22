Школьник из Устюжны победил во Всероссийской телеолимпиаде «Умницы и умники»

Источник фото: Соцсети Георгия Филимонова

Всего за время проведения интеллектуального соревнования в съемках игр приняли участие 55 вологжан

Школьник из Устюжны победил во Всероссийской открытой гуманитарной телеолимпиаде «Умницы и умники».

«В эфире «Первого канала» показали финальный выпуск легендарной Всероссийской открытой гуманитарной телеолимпиады «Умницы и умники». Среди лучших – наш земляк, ученик Устюженской гимназии Александр Богодаев. Молодой человек получил право льготного поступления в Московский государственный институт международных отношений Министерства иностранных дел Российской Федерации», – рассказал губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

Всего за время проведения интеллектуального соревнования в съемках четвертьфинальных игр приняли участие 55 талантливых вологодских школьников – победителей регионального движения «Умники и умницы Вологодчины».

В новом сезоне интеллектуального шоу «Умницы и умники» Вологодскую область представят пять школьников. Среди них – Артем Шучев из Вологды, Анастасия Давыденко из Череповца и Руслан Папиш из Вашкинского округа. По предложению бессменного руководителя проекта, кандидата исторических наук, профессора Юрия Вяземского право участия также получили череповчане Егор Новиков и Иван Чаев.