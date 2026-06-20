В Вологде создадут огненную картину

Мероприятие приурочено к Дню памяти и скорби

На Кремлевской площади Вологды создадут огненную картину. Областной центр присоединится к акции «Огненная картина войны», приуроченной к Дню памяти и скорби, который отмечается 22 июня.

В Вологде огненную картину из 6000 свечей создадут на Кремлевской площади. Акция пройдет 21 июня, начало запланировано на 21:00. Присоединиться к ней могут все желающие вологжане.

На Кремлевской площади из свечей будет выложено изображение журавлей и рук, которые держат мемориал «Вечный огонь Славы». Картина размером 20 на 20 метров символизирует вечную память о погибших в годы Великой Отечественной войны. Предварительно на создание картины необходимо около часа. Жителей, присоединившихся к акции, предварительно проинструктируют волонтеры.