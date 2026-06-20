Ситуация с питбайкерами на Вологодчине достигла критической отметки
Источник фото: Управление Госавтоинспекции по Вологодской области питбайкеры
С начала года уже произошло 21 ДТП с участием питбайкеров
В Вологодской области ситуация с питбайкерами достигла критической отметки. Как рассказали в региональном управлении Госавтоинспекции, с начала года произошло 21 ДТП с участием питбайков.
Самые последние ДТП случились в Вытегорском и Бабушкинском округах.
Под Вытегрой молодой питбайкер с пассажиром, выезжая со второстепенной дороги, не уступил легковому автомобилю «Шкода Октавия», в результате произошло ДТП. Ни у водителя, ни у пассажира не было соответствующей экипировки. Также у 17-летнего водителя не было прав управления техникой. Юноша с травмами был доставлен в больницу.
В Бабушкинском округе 15-летний питбайкер врезался в прицеп и также оказался больнице.
«Мы призываем вас к здравому смыслу – не допускайте к управлению техникой несовершеннолетних, не прошедших соответствующее обучение и не имеющих водительское удостоверение. Разъясните детям последствия пренебрежительного отношения к правилам дорожного движения. Никакие скоростные увлечения не стоят риска потерять близкого человека», - заявил агентству «Вологда регион» сотрудник регионального управления Госавтоинспекции Максим Погодин.