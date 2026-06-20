Ситуация с питбайкерами на Вологодчине достигла критической отметки

Источник фото: Управление Госавтоинспекции по Вологодской области питбайкеры

С начала года уже произошло 21 ДТП с участием питбайкеров

В Вологодской области ситуация с питбайкерами достигла критической отметки. Как рассказали в региональном управлении Госавтоинспекции, с начала года произошло 21 ДТП с участием питбайков.

Самые последние ДТП случились в Вытегорском и Бабушкинском округах.

Под Вытегрой молодой питбайкер с пассажиром, выезжая со второстепенной дороги, не уступил легковому автомобилю «Шкода Октавия», в результате произошло ДТП. Ни у водителя, ни у пассажира не было соответствующей экипировки. Также у 17-летнего водителя не было прав управления техникой. Юноша с травмами был доставлен в больницу.

В Бабушкинском округе 15-летний питбайкер врезался в прицеп и также оказался больнице.