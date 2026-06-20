Вологодское мороженое впервые отправлено в США

Источник фото: Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора

Партия составила 10 тонн

Вологодское мороженое впервые отправлено на экспорт в США. Ветеринарный сертификат на партию в 10 тонн выдан инспекторами Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

«Сотрудники ведомства выдали ветеринарный сертификат на 10 тонн мороженого, предназначенного для отправки в США. Самым популярным в отправленной партии стал шоколадный пломбир в вафельном стаканчике (2,9 т)», - говорится в сообщении ведомства.

Ранее вологодское мороженое в США не отправлялось.