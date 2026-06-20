Масштабный рейд проводят в эти выходные сотрудники Госавтоинспекции

Источник фото: Госавтоинспекция Вологодской области рейд

Особое внимание будет уделено нескольким округам

Госавтоинспекция в эти выходные проводит масштабный рейд по выявлению нетрезвых водителей. Особое внимание будет уделено водителям, передвигающимся по Сокольскому, Грязовецкому, Череповецкому, Сямженскому, Тотемскому и Верховажскому округам, а также городу Череповцу.

«В пятницу, субботу и воскресенье сотрудниками ДПС ежесуточно отстраняется от управления в среднем 18 водителей в состоянии опьянения. Это 18 потенциальных виновников ДТП, которых убирают сотрудники ДПС с улично-дорожной сети. Каждый из них мог причинить вред десяткам ни в чём не повинных людей», - сообщает Госавтоинспекция Вологодской области.