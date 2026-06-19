Много трюков и музыки представят уличные театры на фестивале «Кружево истории»

Источник фото: Пресс-служба администрации Вологды

Фестиваль стартует сегодня в Вологде

В Вологде сегодня стартует масштабный фестиваль уличных театров «Кружево историй». Вологжан и гостей города ждут трюки¸ много музыки и костюмированные представления.

Одним из самых известных гостей фестиваля станет московский театр клоунады «Микос». Свой спектакль коллектив покажет в субботу, 20 июня на Кремлёвской площади. Спектакль представляется собой трюковое интерактивное представление с элементами эквилибра, жонглирования, фокусов и импровизации. В спектакле экипаж причудливых персонажей пытается улететь на старинном самолёте.

20 и 21 июня в фестивале примет участие Театр-улица «Ларамбла» из Ростова-на-Дону. Коллектив в молодости путешествовал по Барселоне и оказался на улице, где живые статуи, музыканты, ходулисты и уличные артисты превращали обычное городское пространство в настоящее театральное действие.