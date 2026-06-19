Грандиозный распределительный центр в Вологде достроят в этом году

Источник фото: Соцсети Сергея Жестянникова

Площадь складского центра составит 37 тысяч квадратных метров

Строительство грандиозного распределительного центра в Вологде обещают завершить уже в этом году. Общая площадь складских помещений составит 37 тысяч квадратных метров. Это будет крупнейший на Северо-Западе распределительный центр.

«Для нас это не просто склад. Центр обеспечит продуктами торговые точки в Вологодской и Архангельской областях. Он объединит приёмку, хранение и обработку продовольственных и непродовольственных товаров, а разные температурные режимы гарантируют свежесть на всём пути до магазинной полки. Всё это – надёжный вклад в продовольственную безопасность и логистический потенциал региона», - написал в соцсетях глава города Сергей Жестянников.

По его словам, развитие получат не только сотрудники самого комплекса, но и местные производители.

Также сообщается, что при строительстве задействованы вологодские компании, которые используют местные материалы.