В Великом Устюге загадочно пропала конструкция «Здесь русский дух»

Источник фото: Газета "Устюжаночка"

В самом Устюге она изначально вызвала неоднозначную реакцию

СМИ Великого Устюга сообщают о пропаже световой конструкции «Здесь русский дух», которая была установлена на набережной реки Сухоны. Ранее сообщалось, что конструкция стала новой точкой притяжения для жителей и гостей города, яркой фотолокацией и ещё одним элементом туристической инфраструктуры.

Однако сразу после ее установки реакция местных жителей оказалась неоднозначной. Одни восприняли её как новое украшение города, другие усомнились в выборе текста, шрифта, расположения и общего художественного решения.

Особенно активно обсуждался вид конструкции со стороны Сухоны. Именно с реки первые буквы надписи у многих вызывали неоднозначные ассоциации, что стало поводом для многочисленных публикаций в социальных сетях и СМИ.