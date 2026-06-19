Александр Бастрыкин озаботился судьбой аварийного дома в Великоустюгском округе

Дом в поселке Стрига находится в ужасном состоянии

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах процессуальной проверки, которая проводится по факту о ненадлежащем состоянии многоквартирного дома в поселке Стрига Великоустюгского округа. О судьбе многострадального дома сообщалось в соцсетях.

Судя по сообщению, многоквартирный дом в поселке находится в ужасном состоянии.

«Длительное время деревянное здание 1978 года постройки находится в непригодном состоянии: конструкции и фундамент разрушаются, печное оборудование неисправно, что создает риск возникновения пожара, температурный режим в зимний период не соответствует установленным нормам. Сотрудниками управляющей компании обслуживание строения не осуществляется, ремонтные работы не проводятся» - сообщает региональное управление следкома.

При этом власти Великоустюгского округа не признают дом аварийным несмотря на многочисленные обращения жильцов.

Глава ведомства поручил руководителю регионального управления Геннадию Яшину доложить о работе, которая проводится по разрешению проблемы жильцов многострадального дома.