Источник фото: Вологда.рф

В рамках фестиваля пройдут соревнования по семи видам спорта

Вологжан приглашают принять участие в фестивале «Дыхание улиц», который пройдет в областном центре с 23 по 27 июня. В рамках фестиваля запланированы соревнования по семи уличным видам спорта, в которых могут принять участие вологжане в возрасте от 14 до 35 лет.

В этом году фестиваль состоит из семи дисциплин: стритбол 3 х 3, стрит-воркаут, BMX, самокатинг, скейтбординг, волейбол и брейкинг. Соревнования пройдут в Центре уличного баскетбола у стадиона «Локомотив», в «ВологдАрене» и скейт-парке «Яма». Желающие могут пройти регистрацию на нужное направление по ссылке .

«Стартовала регистрация на главный фестиваль уличной культуры и спорта. Покажи свой скилл, зарядись атмосферой и стань частью большого уличного комьюнити! Регистрируйся сам и зови друзей — вместе круче!» — сообщают организаторы.

Фестиваль «Дыхание улиц» проводится в Вологде с 2014 года.