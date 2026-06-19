Пять вологодских управляющих компаний попали в «красную зону»

Источник фото: Пресс-служба Георгия Филимонова

Две из них готовы «на вылет»

В Вологде пять управляющих компаний могут в ближайшее время лишиться лицензии. На данный момент они находятся в «красной зоне». Как заявил на оперативном совещаним в правительстве региона заместитель губернатора Вологодской области Антон Стрижов, в нижней строчке рейтинга УК оказались пять компаний из Вологды - «Энергия», «Система», «Мы вместе», «Эталон» и «Сокол».

«На текущий момент у нас две управляющие компании - УК «Мы вместе» и УК «Система» - подходят к рубежу нашего терпения и терпения граждан. Мы начинаем активно по ним работать «на вылет», - рассказал Антон Стрижов.

Как уточнил губернатор региона Георгий Филимонов, рейтинг управляющих компаний был сделан для стимуляции дисциплины.

«Мы для этого и создаем рейтинг, чтобы стимулировать дисциплину, рост эффективности и качество предоставляемых услуг населению. Если управляющие компании не способны исправить ошибки в работе, мы инициируем соответствующую процедуру в существующем правовом поле», - уточнил Филимонов.

По словам Антона Стрижова, в Череповце после анализа красных зон вместе с управляющими компаниями руководители этих организаций приняли все меры, чтобы улучшить ситуацию. На сегодняшний день все УК Череповца вышли из красной зоны.