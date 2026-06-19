Вологодские синоптики рассказали об улучшении погоды

Источник фото: Вологодский ЦГМС погода

Уже завтра интенсивность дождей снизится

Вологодские синоптики заявили о потеплении в предстоящие дни. Если сегодня в регионе будет доминировать наиболее холодная часть циклона с кратковременными дождями, то уже в субботу интенсивность дождей заметно снизится, однако температура не поднимется выше отметки в +21 градус, что довольно прохладно для третьей декады июня.

«В воскресенье ожидается усиление гребня антициклона. На фоне роста атмосферного давления существенных осадков не ожидается, ночью +7… +12 градусов. Днём малооблачная погода будет способствовать повышению температуры до +22… +27 градусов», - рассказали в вологодском Гидрометцентре.

Правда, в ночь на понедельник к западу области приблизится атмосферный фронт, который снова принесет осадки. В ночь на понедельник дожди ожидаются в западных округах региона, а уже днем зона осадков сместится к центру. Максимальная температура составит от +22 до +26 градусов.