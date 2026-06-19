Региональные власти заявляют о завершении посевной компании

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Общая площадь ярового сева составила более 130 тысяч га

Власти Вологодской области заявили о завершении посевной компании в регионе. По предварительным данным, всего в этом году площадь ярового сева составила 130,2 тысячи га при плане 124,9 тысяч га.

«Объём финансирования сферы сельского хозяйства в Вологодской области в текущем году составляет 4,1 млрд рублей. Средства предусмотрены на меры поддержки, которые мы реализуем за счёт областного бюджета. Я хотел бы ещё акцентировать своё внимание на теме производства молока. Мы впервые в истории региона поставили рекорд в 2024 году за 34 года, а в 2025 году уже за 35 лет существования Российской Федерации после развала Советского Союза. В прошлом году у нас было 696,9 тысячи тонн», – рассказал губернатор Вологодской области Георгий Филимонов на оперативном совещании в правительстве.

В этом году всего посеяно 89,9 тысячи га зерновых и зернобобовых культур, 1,7 тысячи га льна-долгунца, 3,8 тысячи га рапса, 3,2 тысячи га картофеля и овощей, 31,6 тысячи га кормовых культур.

Все семена ярового сева прошли предварительную обработку. Особое внимание уделяют подкормке растений: акцент делают на современные методы применения биоудобрений и листовой подкормки.

По словам главы региона, главная цель – повысить урожайность с гектара пашни. Ряд хозяйств уже показывают урожайность 40 центнеров с га при средней урожайности по региону 25,6 центнеров с га.