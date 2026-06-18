В Вологде бизнес займется благоустройством общественных пространств

На ряде объектов работы уже начались

В Вологде частный бизнес будет благоустраивать общественные пространства в разных районах города. Как пояснил глава города Сергей Жестянников, для бизнеса это возможность оставить свой след в истории города.

«Работа ведется в рамках подготовки к 880-летнему юбилею Вологды. На мой взгляд, нам удалось очень конструктивно выстроить взаимоотношения с целым рядом компаний. Для частных инвесторов это возможность оставить свой след в истории Вологды», — считает Жестянников.

Как ранее сообщал NewsVo, за «Мармеладом» начнет строиться детский торгово-развлекательный центр. Также будет обустроена пешеходная дорожка между улицами Медуницинской и Возрождения. В зоне благоустройства – пешеходный мост между этими улицами.

Два карманных парка будут благоустроены за счет компании «Черри Дом» – на пересечении улиц Петина и Ленинградской, а также в районе улиц Текстильщиков и Беляева.

Еще один застройщик - «К-Менеджмент» намерен благоустроить территорию у памятника ликвидаторам последствий радиационных аварий на улице Первомайской.

Берёзовая роща появится в заречной части на набережной реки Вологды также за счет частного инвестора. Там появятся шезлонги и скамейки.