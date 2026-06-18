Сегодня ожидается самый прохладный день с начала лета

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При этом интенсивность дождей значительно уменьшится

В четверг синоптическая ситуация на Европейской территории России продолжит определяться влиянием тыловой части североатлантического циклона, обеспечивающего дальнейшую адвекцию более свежего воздуха, из-за чего этот день станет самым прохладным с начала лета. При этом благодаря ослаблению циклона интенсивность дождей значительно уменьшится.

По данным вологодского Гидрометцентра, температура воздуха в регионе сегодня составит от +18 до +22 градусов. В отдельных округах сохранится вероятность кратковременных дождей. Ветер южный, юго-западный 7-12 м/с. Полное восстановление температурных показателей ожидается к воскресенью.