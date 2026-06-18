Источник фото: Администрации Вытегорского округа в соцсети

Местные депутаты повторно поддержали его кандидатуру

Юрий Жаворонков второй раз стал главой Вытегорского округа. Депутаты Представительного собрания повторно поддержали его кандидатуру. В обращении к парламентариям Жаворонков отметил, что «основные направления его работы будут сосредоточены на экономическом развитии территории, повышении качества жизни населения и решении накопившихся инфраструктурных проблем».

Юрий Жаворонков приехал в Вологодскую область из Подмосковья в 2024 году. Ранее он уже назначался главой сначала Вытегорского, а затем Вологодского округа. В прошлом году был назначен министром региональной безопасности, позже стал заместителем губернатора по вопросам региональной безопасности.

После ухода с должности главы Вытегорского округа Ивана Абрамова Жаворонков вновь был направлен в этот же округ исполняющим обязанности главы.