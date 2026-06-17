Стала известна дата выборов нового созыва регионального парламента

Источник фото: Пресс-служба Законодательного собрания области

Постановление о назначении выборов принято на внеочередной сессии Заксобрания

Выборы нового созыва Законодательного Собрания Вологодской области пройдут 20 сентября 2026 года.

Постановление о назначении очередных выборов регионального парламента принято на внеочередной сессии Законодательного собрания области. Как сообщает пресс-служба ЗСО, решение принято в соответствии с федеральным и областным законодательством, регулирующим порядок проведения выборов в органы государственной власти субъектов РФ.

«Выборы депутатов Законодательного собрания очередного созыва состоятся в Единый день голосования - 20 сентября 2026 года. После официального опубликования постановления стартует избирательная кампания, в рамках которой политические партии и кандидаты смогут приступить к процедурам выдвижения и регистрации. Предстоящие выборы определят состав регионального парламента на следующий срок полномочий - до 2031 года», - рассказал председатель Законодательного собрания Вологодской области Роман Заварин.

Документ вступит в силу со дня его официального опубликования в газете «Красный Север» и на официальном интернет-портале правой информации.