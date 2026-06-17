Городские власти намерены летом трудоустроить около 1000 подростков

Источник фото: Портал правительства Вологодской области

Они будут трудиться в разных организациях и на предприятиях

Городские власти этим летом намерены трудоустроить около 1000 подростков в возрасте до 14 до 18 лет. Они будут трудоустроены за счет бюджетных средств, средств работодателей, спонсорской поддержки, в рамках формирования школьных трудовых бригад и работы проекта «Город детства».

«В этом году для несовершеннолетних в летний период будет создано более 1000 рабочих мест. Это принципиальная позиция. Если подросток хочет работать, значит, мы должны обеспечить его работой. К созданию рабочих мест подключена администрация, наши подведомственные организации, а также представители бизнеса. Кроме того, на каждой крупной ярмарке будем устраивать Детскую финансовую ярмарку, чтобы дети и подростки могли продать вещи, сделанные своими руками. Все эти меры приучают детей к труду и финансовой грамотности», – уверен глава Вологды Сергей Жестянников.

В частности, 60 человек будет трудоустроено в МКУ «Зеленстрой», 90 рабочих мест организуют в МАУК «Парки Вологда», также рабочие места будут созданы в других муниципальных учреждениях.

К трудоустройству несовершеннолетних подключились предприятия, управляющие организации, ресурсоснабжащие компании и другие. Кроме того, в рамках спонсорских средств бизнеса будет создано 74 рабочих места в организациях социальной направленности.

Еще более 440 подростков будут трудоустроены в школьные трудовые бригады, созданные на базе 36 школ города. Кроме того, 85 подростков привлекли к работе в качестве вожатых проекта «Город детства».