Масштабные проверки мигрантов прошли в Вологодской области

Источник фото: УМВД России по Вологодской области мигранты

26 человек будут выдворены с территории РФ

В Вологодской области в начале июня прошли массовые проверки мигрантов в рамках операции «Нелегал-2026». Проверку проводили совместными усилиями полиция, ФСБ и Росгвардия.

В ходе операции проверялись рынки, торговые центры, склады, строительные площадки, территории сельхозпредприятий, производственные цеха, частные дома, ночные увеселительные заведения и транспортные средства.

«В ходе мероприятий выявлено и пресечено 228 нарушений миграционного законодательства Российской Федерации, задокументировано 6 фактов, содержащих признаки преступлений в сфере миграции, в том числе 2 факта организации каналов незаконной миграции», - сообщает пресс-служба регионального УМВД.

К примеру, сейчас организована доследственная проверка по факту предъявления поддельного сертификата о знании русского языка и основ законодательства РФ.

Всего по результатам проверки 26 мигрантов будут выдворены с территории РФ. В настоящее время они помещены в центр временного содержания иностранных граждан. В отношении 17 граждан принято решение о запрете въезда в РФ.