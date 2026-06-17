Устюжанка обнаружила в своей квартире «мертвую душу»

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С мужчиной она не была знакома

Жительница Устюжны случайно узнала, что в ее квартире, купленной еще в 2010 году, «проживает» посторонний мужчина. Как оказалось, в свое время продавец, с которым она оформляла сделку, предоставил справку о «чистоте» жилья.

«В декабре 2025 года ей пришла «платежка» за вывоз мусора, где хозяйка с удивлением обнаружила «лишнего» потребителя. Устюжанка обратилась в миграционный пункт за адресной справкой о квартире. Оказалось, что в помещении более 20 лет зарегистрирован 62-летний посторонний мужчина, который никогда не появлялся на пороге и совершенно не был ей знаком», - рассказали в пресс-службе судов области.

Женщина обратилась в суд, чтобы снять обременение с квартиры. Адвокат ответчика исковые требования не признал.

Тем не менее районный суд Устюжны полностью удовлетворил ее требования и обязал снять «жильца» с регистрационного учета.