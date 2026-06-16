Георгий Филимонов обещает повысить зарплаты учителям

Источник фото: Страница Георгия Филимонова в соцсетях

Повышение запланировано уже в сентябре

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов заявил о повышении зарплаты вологодским учителям в сентябре этого года. Решение принято по итогам профильного часа с министром образования Екатериной Целиковой.

«В этом году даже с учётом непростой ситуации с доходной частью бюджета, на 10% увеличим должностные оклады учителям, воспитателям, преподавателям и мастерам колледжей и техникумов», - уточнил глава региона.

По его словам, средний должностной оклад вологодских учителей после повышения будет выше, чем в большинстве регионов Северо-Запада. Планируется, что в Вологодской области учительский оклад составит 17,1 тысяч рублей. Для примера, у наших северных соседей в Архангельской области он составляет 10,6 тысяч рублей, а в республике Карелия 6,6 тысяч рублей.

Всего в системе образования Вологодской области работают свыше 21,4 тыс. педагогических работников. Фонд оплаты труда в текущем году составил 21,6 млрд рублей. Для сравнения: в прошлом году он был равен 20,3 млрд рублей, в 2024-м — 19,7 млрд рублей.