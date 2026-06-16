В Вологде началось дополнительное комплектование детских садов

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Уже распределено 805 мест

В Вологде с 15 июня началось дополнительное комплектование дошкольных учреждений на 2026/27 учебный год, в ходе которого места получили 805 детей. Итоговые списки представлены на сайте «Вологда.рф».

«Вакантные места образовались после основного этапа зачисления по нескольким причинам: переход воспитанников в специализированные группы, переезд семей внутри города или за его пределы, а также другие обстоятельства. Особое внимание уделено детям, нуждающимся в адаптированных программах: 173 ребенка получили направления в соответствующие группы», —рассказала начальник отдела дошкольного образования управления образования администрации Вологды Ирина Мельниченкова.

Всего в Вологде 73 детских сада и три школы, в которых есть группы для детей дошкольного возраста. До 15 июля включительно родители, чьи дети получили места, должны предоставить полный пакет документов для зачисления в выбранный детский сад. Если родители этого не сделают, то направления будут аннулированы.

Если фамилия ребёнка отсутствует в опубликованных списках, то родители могут обратиться за разъяснениями в Управление образования города Вологды по телефонам: 72-26-82, 26-45-77 (доб. 382) или 72-11-77.

Дополнительное распределение мест, которые останутся свободными, будет продолжаться на протяжении всего года.