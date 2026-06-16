В Вологде благоустроят территорию Торговой площади
Опубликовано
Источник фото: Соцсети Сергея Жестянникова площадь
Об этом сегодня рассказал глава города Сергей Жестянников
В Вологде будет благоустроена торговая площадь. Как рассказал глава города Сергей Жестянников во время прямого эфира, территория давно нуждается в ремонте.
«В рамках благоустройства обновим брусчатку, установим скамейки, смонтируем новое освещение, установим навигацию и озеленим территорию: рулонный газон, мульча из коры лиственницы, новые деревья и кустарники, многолетние цветы», - уточнил глава города.