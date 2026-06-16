Новости

В Вологде благоустроят территорию Торговой площади

Опубликовано
Александр Черняткин
корреспондент
благоустройство площадь

Источник фото: Соцсети Сергея Жестянникова площадь

Об этом сегодня рассказал глава города Сергей Жестянников


В Вологде будет благоустроена торговая площадь. Как рассказал глава города Сергей Жестянников во время прямого эфира, территория давно нуждается в ремонте.

«В рамках благоустройства обновим брусчатку, установим скамейки, смонтируем новое освещение, установим навигацию и озеленим территорию: рулонный газон, мульча из коры лиственницы, новые деревья и кустарники, многолетние цветы», - уточнил глава города.

Скопировать ссылку
Материалы по теме
5 медалей завоевали череповецкие спортсмены на Кубке России по спортивному метанию ножа
Двух браконьеров поймали с сетями на Белом озере
Под Вологдой пожилой мужчина убил гостя ударом ножа в ногу