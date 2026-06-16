В Вологде благоустроят территорию Торговой площади

Источник фото: Соцсети Сергея Жестянникова площадь

Об этом сегодня рассказал глава города Сергей Жестянников

В Вологде будет благоустроена торговая площадь. Как рассказал глава города Сергей Жестянников во время прямого эфира, территория давно нуждается в ремонте.