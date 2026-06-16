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Новую школу на 1224 места планируют построить в Вологде

Опубликовано
Александр Черняткин
корреспондент
новая школа Строительство

Школа будет располагаться на улице Олимпийской


В Вологде планируют построить новую школу с бассейном на 1224 места. В настоящее время открыт аукцион на поиск подрядчика, который изготовит проектную документацию. Стоимость работ оценивают в 19,8 млн рублей. На строительство учебного заведения будет выделено более 2,8 млрд рублей из федерального, областного и муниципального бюджетов.

В школе смогут обучать 51 класс по 24 человека. Здание будет трехэтажным с бассейном и спортивной инфраструктурой. Около здания предусмотрены парковочные места для транспорта, который перевозит детей с ограниченными возможностями здоровья.

Разработать проектную документацию подрядчик должен до 1 апреля следующего года, само строительство школы должно завершиться в 2029 году.

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