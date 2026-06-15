МЧС сообщает о резком ухудшении погодных условий

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Особенно высокую грозовую активность ожидают в западных и центральных округах

МЧС Вологодской области сообщает о резком ухудшении погодных условий в западных и центральных округах региона 16 и 17 июня. В частности, сообщается о высокой грозовой активности и шквалистом усилении ветра до 15-18 м/с.

«В связи с высокой грозовой активностью в течение двух суток 16 и 17 июня в западных и центральных округах Вологодской области со смещением на восток ожидаются дожди, грозы, местами шквалистое усиление ветра до 15-18 метров в секунду, град», - говорится в сообщении.

В связи с изменением погодных условий МЧС рекомендует соблюдать правила личной безопасности и по возможности оставаться дома.

Если же ветер застал на улице, рекомендуется немедленно укрыться в подъезде или ближайшем здании, не прятаться около стен домов или под рекламными щитами, держаться подальше от старых и одиночно стоящих деревьев.