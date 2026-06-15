Сергей Жестянников уже завтра ответит на вопросы вологжан
Трансляция начнется в 12:00
Глава Вологды Сергей Жестянников завтра ответит на вопросы вологжан во время прямого эфира.
Трансляция начнется в 12.00 на
Речь пойдет о развитии туристической привлекательности Вологды за счет проводимого благоустройства, закупки новых речных судов для прогулок по реке Вологда и внедрении дизайн-кода. Также темами эфира станут завершающиеся и продолжающиеся городские стройки, планы по подготовке города к юбилею и вопросы развития ЖКХ.