Сергей Жестянников уже завтра ответит на вопросы вологжан

Трансляция начнется в 12:00

Глава Вологды Сергей Жестянников завтра ответит на вопросы вологжан во время прямого эфира.

Трансляция начнется в 12.00 на официальной странице руководителя городской администрации. Центральной темой прямого эфира главы Вологды станут работы в летний сезон в преддверии 880-летия Вологды: благоустройство, озеленение, завершение крупных инфраструктурных проектов, координация работы по ограничению движения, связанной с большим количеством строек и ремонтов.

Речь пойдет о развитии туристической привлекательности Вологды за счет проводимого благоустройства, закупки новых речных судов для прогулок по реке Вологда и внедрении дизайн-кода. Также темами эфира станут завершающиеся и продолжающиеся городские стройки, планы по подготовке города к юбилею и вопросы развития ЖКХ.