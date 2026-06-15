В Вологодской области изменят условия для назначения единого пособия

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В настоящее время пособие получают родители 71 тысячи детей

В Вологодской области изменят условия при назначении ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка. Это пособие в настоящее время получают родители 71 тысячи детей, а также порядка 800 женщин, вставших на учёт в медицинских организациях на ранних сроках беременности.

«В этом году мы по-другому учитываем доходы родителей — необходимую минимальную сумму за год и алименты. Также скорректировано требование к статусу претендента на единое пособие как гражданина России: необходимо проживание в нашей стране не менее 5 лет, исключение составляют ветераны и участники СВО и члены их семей. С июля при рассмотрении права на пособие иначе будет оцениваться такая уважительная причина отсутствия доходов родителя, как уход за престарелым человеком старше 80 лет — он должен быть членом семьи. Цель изменений в правилах назначения единого пособия — повышение адресности поддержки родителей», — рассказала управляющая отделением Соцфонда по Вологодской области Галина Королёва.

Изменения в законодательстве, сохраняющие право на единое пособие для многодетных семей, чей доход превышает прожиточный минимум более, чем на 10%, вступили в силу 22 мая этого года.