Фестиваль уличных театров пройдет в Вологде в предстоящие выходные

Источник фото: Пресс-служба администрации Вологды фестиваль

На фестивале выступят 11 театров со всей России

В Вологде в предстоящие выходные пройдет фестиваль уличных театров «Кружево историй». На открытых пространствах областной столицы выступят 11 театральных коллективов из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Череповца и других городов.

«Впервые такой фестиваль мы провели зимой, в новогодние каникулы, и увидели интерес и позитивные отклики вологжан. Спектакли пользовались большой популярностью у зрителей. В преддверии Дня Города решили сделать уже летнюю версию, но более масштабную, с большим количеством участников и локаций. С 19 июня улицы Вологды вновь станут площадкой для театральных представлений. Вологжане смогут увидеть выступления уличных театрах в популярных общественных местах. Все спектакли будут бесплатными», – рассказал глава Вологды Сергей Жестянников.

Площадками для уличных спектаклей станут Кремлевская площадь, аллея на проспекте Победы и Благовещенский сквер рядом с ЦУМом. 19 июня в 18:30 фестиваль начнется с театрализованного шествия по аллее проспекта Победы, после чего на Кремлевской площади пройдет торжественное открытие фестиваля. После этого для вологжан выступит уличный театр «Театральные аферисты» из Санкт-Петербурга с постановкой «Карусель». В 20:00 на Каменном мосту начнется спектакль «Белки в кругосветке» от уличного театра «АРТИСТ» из Череповца.

Среди ярких участников фестиваля – московский театр клоунады «Микос», основанный в 1991 году клоуном Сергеем Давыдовым. Спектакль «Авиаторы» вологжане могут увидеть 20 июня на Кремлевской площади в 20:00.

Также в фестивале примут участие театр СоЛу (Санкт-Петербург), театр-улица «ЛАРАМБЛА» (Ростов-на-Дону), «Театральные аферисты» (Санкт-Петербург), Московский независимый уличный оркестр TINTO BRASS BAND, театр Vokrug (Санкт-Петербург), театр «АРТИСТ» (Череповец), театральная Компания «ЗаУглом», уличный театр Happy People и театр марионеток «Подо львом». С подробной программой театрального фестиваля можно ознакомиться по ссылке.