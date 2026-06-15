Стало известно время прощания с бывшим заместителем губернатора области

Владимир Касьянов скончался на 73-м году жизни

Стала известна дата прощания с бывшим заместителем губернатора Вологодской области Владимиром Касьяновым. Как ранее сообщал NewsVo, Владимир Васильевич скончался в минувшие выходные на 73-м году жизни.

Как сообщают родные Владимира Васильевича на его странице в соцсетях, прощание с Владимиром Касьяновым пройдет во вторник, 16 июня в 9:00 в Лазаревском храме Вологды по адресу: улица Бурмагиных, 50.

Похороны состоятся в 10-11 часов на Козицинском кладбище, поминальный обед в 12 часов в столовой на улице Мира, 92а.