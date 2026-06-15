Череповчанина наказали за интимные фото бывшей сожительницы

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Мужчина отправил фотографии ее новому сожителю

В Череповце вынесен приговор 43-летнему местному жителю, который отправил фото обнаженной бывшей сожительницы ее новому возлюбленному. Снимок был сделан четыре года назад.

«В один из дней, пока женщина спала, мужчина без ее согласия сфотографировал ее спящей в обнаженном виде на свой мобильный телефон. На снимке хорошо видно ее лицо и обнаженные части тела. Снимок сохранился в памяти телефонов подсудимого, «переезжая» с одного аппарата на другой. Потом отношения пары распались, и у женщины появился новый возлюбленный. Тут старая фотография нашла свое применение», - рассказали в пресс-службе судов области.

Мужчина отправил фотографию в мессенджере новому сожителю женщины, а заодно рассказал подробности интимной жизни, о которых новый партнер, скорее всего, знать не хотел.

Следствие квалифицировало действия мужчины по статьям за незаконные собирание и распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную тайну, а также незаконные изготовление и распространение порнографических материалов.

Сам он свою вину признал и принес извинения.

Суд приговорил мужчину к 2 годам 1 месяцу условного срока и взыскал в пользу потерпевшей 30 000 рублей в качестве компенсации морального вреда.