Ушел из жизни экс-заместитель губернатора области

Источник фото: Страница Владимира Касьянова в соцсетях

При правительстве Вячеслава Позгалева Владимира Касьянова называли «серым кардиналом»

В Вологде на 73-м году жизни скончался бывший заместитель губернатора области Владимир Касьянов. Информация о смерти Владимира Касьянова появилась на его странице в соцсетях.

«Ушел из жизни замечательный человек, прекрасный и любимый муж, отец дедушка Касьянов Владимир Васильевич. Информацию даты, места и времени прощания сообщим позднее», - написано на странице Владимира Касьянова в соцсетях.

Владимир Касьянов родился 2 июня 1954 года в деревне Кишкино Вологодской области; окончил Вологодский государственный педагогический институт в 1971 году по специальности «учитель истории и обществоведения, английского языка», кандидат исторических наук.

После окончания института работал учителем истории, старшим лаборантом кафедры научного коммунизма и философии Вологодского политехнического института.

В 1994 году стал пресс-секретарем Законодательного собрания Вологодской области. С 1998 по 2001 годы работал советником губернатора Вологодской области.