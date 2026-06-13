Видеокамеры начали фиксировать использование водителями телефонов

Источник фото: Госавтоинспекция Вологодской области

Штраф за нарушение – 1500 рублей

В Вологодской области комплексы фотовидеофиксации начали фиксировать нарушение правил использования водителями телефона во время управления автомобилями.

Как сообщает управление Госавтоинспекции по Вологодской области, первые штрафы уже получили водители, которые пользовались телефонами на перекрестке улиц Герцена и Комсомольской.