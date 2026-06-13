Видеокамеры начали фиксировать использование водителями телефонов
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Источник фото: Госавтоинспекция Вологодской области
Штраф за нарушение – 1500 рублей
В Вологодской области комплексы фотовидеофиксации начали фиксировать нарушение правил использования водителями телефона во время управления автомобилями.
Как сообщает управление Госавтоинспекции по Вологодской области, первые штрафы уже получили водители, которые пользовались телефонами на перекрестке улиц Герцена и Комсомольской.
«За данное нарушение предусмотрена административная ответственность по части 1 статьи 12.36 КоАП РФ, санкция статьи - штраф 1500 рублей. Отвлечение на мобильный телефон во время движения — серьёзная угроза безопасности на дорогах», - сообщает управление Госавтоинспекции.