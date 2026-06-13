Синоптики заявили о спаде жары
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В воскресенье пройдет холодный атмосферный фронт
Синоптики ожидают прохождение холодного атмосферного фронта, который принесет кратковременные дожди и понижение температуры.
Сегодня дожди с грозами ожидаются в западных округах Вологодской области, а завтра грозовые ливни могут добраться и до центральной части региона.
Если сегодня температура воздуха повысится до +31 градуса, то завтра на западе будет до +19 градусов, в центре и на востоке не более +29 градусов.
В Вологде максимальное количество осадков ожидается в понедельник, когда температура воздуха опустится до +21 градуса.