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Синоптики заявили о спаде жары

Опубликовано
Александр Черняткин
корреспондент
погода

В воскресенье пройдет холодный атмосферный фронт


Синоптики ожидают прохождение холодного атмосферного фронта, который принесет кратковременные дожди и понижение температуры.

Сегодня дожди с грозами ожидаются в западных округах Вологодской области, а завтра грозовые ливни могут добраться и до центральной части региона.

Если сегодня температура воздуха повысится до +31 градуса, то завтра на западе будет до +19 градусов, в центре и на востоке не более +29 градусов.

В Вологде максимальное количество осадков ожидается в понедельник, когда температура воздуха опустится до +21 градуса.

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