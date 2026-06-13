Коммунальщики готовятся к реконструкции второго участка сетей на Советском проспекте

Источник фото: Пресс-служба администрации Вологды

На первом участке выполнено 80% работ

Коммунальщики завтра начнут ремонтные работы на втором участке Советского проспекта — на отрезке от улицы Галкинской до улицы Зосимовской. Работы ведутся одновременно сразу несколькими организациями.

На первом участке Советского проекта от улицы Марии Ульяновой до Предтеченской специалисты выполнили уже 80% работ.

«Специалисты продолжают замену основных разводящих коллекторов и отпаек в зоне теплосети. Параллельно ведутся работы на напорном водоводе. В результате ремонта сетей повысится надежность, снизятся тепловые потери, улучшится качество предоставляемых ресурсов в дома жителей. Также обновление многократно снизит аварийность теплосети и водопровода на участке», – рассказал начальник департамента ЖКХ и экологии администрации Вологды Павел Шемет.

На втором участке специалистам предстоит обновить более 450 метров водопровода и провести реконструкцию более 500 метров тепловых сетей. Полное окончание работ на обоих участках планируется закончить до 12 августа.