Студентам-добровольцам СВО предлагают возвращать место в вузе без срока давности

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Законопроект разработан вологодскими депутатами

Участники специальной военной операции и добровольцы смогут бессрочно восстановиться в вузах на прежних условиях. Соответствующий законопроект о внесении изменений в закон «Об образовании в Российской Федерации» разработан вологодскими парламентариями и поддержан на 69-й конференции Парламентской ассоциации Северо-Запада России.

Сейчас законодательство позволяет студентами, которые отчислились по собственному желанию и заключения контракта о добровольном содействии Вооружённым силам России или войскам национальной гвардии, восстановиться в течение пяти лет после отчисления и только при наличии свободных мест. На практике это приводит к тому, что участники СВО, которые после завершения службы хотят вернуться к получению образования, сталкиваются с формальными ограничениями и отказами в восстановлении на обучение.

«Мы предлагаем закрепить бессрочное право на восстановление с сохранением прежних условий обучения, включая бюджетное место. Если человек прервал учёбу для участия в СВО, его возвращение в вуз не должно зависеть от истечения формальных сроков или наличия свободных мест», — пояснила председатель комитета по социальной политике Законодательного Собрания Вологодской области, председатель комитета ПАСЗР по образованию, науке и высшей школы Елена Быкова.

Законопроект будет распространяться как на действующих участников СВО, так и на граждан, которые ранее приняли решение прервать обучение для выполнения задач в зоне специальной военной операции либо при отражении вооружённого вторжения на территорию России. Восстановление будет возможно после завершения учебного года или семестра, в котором студент был отчислен.

Законодательная инициатива будет направлена в Госдуму.