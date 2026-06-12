В Вологду поступили четыре новых автобуса

Машины уже работают на маршруте №48

Вологодская компания «ВологдаТранс» приобрела четыре новых автобуса НЕФАЗ по программе льготного лизинга при поддержке Минпромторга. Машины уже начали работать на маршруте №48.

«Все четыре автобуса большого класса, низкопольные, приспособлены для людей с ограниченными возможностями здоровья. В салонах установлены терминалы для бесконтактной оплаты, системы отопления и видеонаблюдения. Автобусы забрендированы в соответствии с дизайн-кодом Вологды и с 10 июня уже вышли на линию. В Вологде активно пополняется новым транспортом парк ПАТП №1, но и частные компании готовы развивать качество автопарка на своих маршрутах и это замечательно», – прокомментировал начальник отдела транспорта и ИТС департамента строительства, благоустройства и содержания территорий администрации Вологды Антон Комяков.