Сельскую торговлю предлагают освободить от налога

Источник фото: Пресс-служба Законодательного собрания области

Порог совокупного налога при этом не должен превышать 100 млн рублей

Парламентарии Вологодской области представили на 69-й конференции Парламентской ассоциации Северо-Запада России проект федерального закона, предусматривающий дополнительные налоговые преференции для предприятий торговли в сельской местности. Документ предлагает повысить до 100 млн рублей порог совокупного дохода, позволяющий сельским магазинам, работающим на упрощенной системе налогообложения, сохранить освобождение от уплаты НДС.

«Льгота будет распространяться на организации и индивидуальных предпринимателей, расположенных в сельских населенных пунктах и занимающихся торговлей, в том числе социально значимыми продовольственными товарами первой необходимости. При этом доля таких товаров в общем обороте должна составлять не менее 50%», — пояснил председатель Законодательного собрания Вологодской области Роман Заварин.

Как отметил спикер областного парламента, введение с 2025 года обязанности уплачивать НДС для части предприятий на упрощенной системе налогообложения негативно сказались на экономическом состоянии сельской торговли. Совокупный оборот сельских торговых организаций сократился на 14%, а налоговая нагрузка выросла в пять раз.

Особенно остро проблема проявляется в регионах с большой территорией и низкой плотностью населения. В Вологодской области услугами сельской торговли пользуются более 306 тысяч жителей, а 2,2 тысячи магазинов обеспечивают товарами около 8 тысяч населенных пунктов. Расстояние от крупных распределительных центров до удаленных деревень и поселков может достигать 500 километров, что существенно увеличивает издержки бизнеса.

Предлагаемое решение направлено не на создание дополнительных льгот для бизнеса, а на сохранение доступности товаров первой необходимости для жителей сельских территорий.

Участники конференции поддержали инициативу вологодских коллег. Законопроект будет внесен в Государственную Думу.