Зной выходит на пик в Вологодской области

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Столбики термометров в регионе поднимутся до +31 градуса

По словам синоптиков, сегодня ожидается пик аномального зноя. В Вологодской области синоптики обещают до +31 градуса.

Однако уже завтра поля фронтальной облачности станут прорываться вглубь Русской равнины, и ненастье охватит территорию от Поморья до Причерноморья. В этой зоне пройдут ливни с грозами, в отдельных районах не исключены шквалистые усиления ветра. Самые интенсивные осадки ожидаются на Северо-Западе, где местами за сутки выпадет порядка 1/3 июньского объёма влаги.

Вместе с ливнями и грозами в Европейскую Россию будет поступать довольно свежий атлантический воздух.

Как уточнили в вологодском Гидрометцентре, уже в воскресенье в западных округах Вологодской области температура воздуха не превысит отметку в +19 градусов. На востоке, правда, еще сохранится жаркая погода.