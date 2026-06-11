Сельских учителей-призывников могут освободить от возврата компенсации

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Действующая норма противоречит логике государственных мер поддержки

Сельских учителей, призванных на военную службу, предлагают освободить от возврата единовременной выплаты. Инициатива вологодских парламентариев о корректировке условий программы поддержки педагогов, работающих в сельской местности и малых городах, была поддержана на 69-й конференции Парламентской ассоциации Северо-Запада России.

Речь идёт о внесении изменений в государственную программу «Развитие образования», которые позволят учителям, призванным на военную службу, сохранить право на единовременную компенсационную выплату. Соответствующее обращение будет направлено председателю правительства РФ Михаилу Мишустину.

Сейчас учителя, получившие компенсацию за переезд и трудоустройство в сельской местности до 50 тыс. человек, обязаны вернуть выплату в полном объёме, если трудовой договор прекращается до истечения пятилетнего срока. Исключения предусмотрены только для ограниченного перечня случаев, однако призыв на военную службу в него не входит.

«Действующая норма ставит в неравное положение педагогов – мужчин призывного возраста. В случае получения повестки они вынуждены не только прекращать трудовые отношения по независящим от них обстоятельствам, но и возвращать средства государственной поддержки, — отметила председатель комитета по социальной политике Законодательного собрания Вологодской области Елена Быкова. — Такая ситуация противоречит самой логике государственных мер поддержки кадров на селе и требует законодательной корректировки».

Парламентарий подчеркнула, что предлагаемые изменения позволят устранить существующую правовую коллизию, обеспечат равные условия участия в программе для всех учителей и позволят сохранить привлекательность программ поддержки педагогических кадров в сельских территориях и малых городах.