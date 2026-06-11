Вологодские парламентарии просят дополнительной поддержки для АПК

Источник фото: Пресс-служба Законодательного собрания области

Предложения смогут помочь решить две системные проблемы

Депутаты Законодательного собрания Вологодской области просят о дополнительной поддержке предприятий агропромышленного комплекса. Речь идет о двух системных для отрасли проблемах — высокой стоимости подключения сельхозпредприятий к электросетям и остром дефиците кадров на селе.

По данным вологодских аграриев, стоимость подключения новых производственных объектов сегодня начинается от 1,5 млн рублей даже в случаях, когда точка подключения находится в непосредственной близости. При этом в отдельных проектах сумма затрат может достигать 41 млн рублей.

Такие расходы становятся серьезным барьером для реализации инвестиционных проектов в сельском хозяйстве, особенно для строительства новых животноводческих комплексов, перерабатывающих производств и объектов хранения продукции.

«Для аграрного бизнеса, где срок окупаемости инвестиций и без того достаточно длительный, это реальная проблема, которая заставляет либо переносить срок реализации проектов, либо вовсе отказаться от них, — отметил председатель Законодательного собрания Вологодской области Роман Заварин. — Мы предлагаем рассмотреть возможность введения адресного льготного технологического присоединения сельскохозяйственных организаций к электрическим сетям. Это позволит снизить финансовую нагрузку на производителей и стимулировать развитие новых производств в агропромышленном комплексе».

Вторая инициатива связана с кадровым обеспечением отрасли. Несмотря на действующие региональные программы поддержки молодых специалистов, сельское хозяйство продолжает испытывать серьезный дефицит работников.

Только в Вологодской области предприятиям АПК сегодня требуется около тысячи сотрудников. Регионы уже реализуют собственные меры поддержки. Так, в Вологодской области специалисты государственных ветеринарных учреждений могут получить единовременную выплату до 1,5 млн рублей на приобретение или строительство жилья. Для работников предприятий АПК действует механизм компенсации работодателям части затрат на единовременные выплаты специалистам. Однако этих мер недостаточно для закрытия существующей потребности в кадрах.

«Конкуренция за специалистов сегодня идет между целыми отраслями экономики. Молодой агроном, ветеринарный врач или инженер может найти работу в городе с более высоким уровнем дохода и развитой инфраструктурой. Поэтому вопрос кадров для АПК уже давно вышел за рамки исключительно региональной ответственности и требует федеральных решений», — уверен Роман Заварин.

В связи с этим парламентарии Северо-Запада предлагают предусмотреть федеральное софинансирование единовременных компенсационных выплат работникам агропромышленного комплекса. В качестве ориентира предлагается использовать механизм поддержки, действующий для медицинских работников: выплату до 1 млн рублей специалистам, выбирающим работу в сельской местности.

Соответствующие обращения будут направлены председателю правительства России Михаилу Мишустину.