Ресторанному бизнесу предлагают дать доступ к господдержке

Источник фото: Пресс-служба Законодательного собрания области

В настоящее время эта категория бизнеса не получает бюджетные инвестиции и госгарантии

Вологодские парламентарии предложили расширить доступ предприятий общественного питания к мерам финансовой поддержки малого и среднего бизнеса.

Сейчас субъекты МСП, осуществляющие производство и реализацию подакцизных товаров, не могут рассчитывать на субсидии, бюджетных инвестиции и государственные гарантии. Исключение сделано лишь для производителей и продавцов сахаросодержащих напитков, не относящихся к тонизирующим.

«Мы предлагаем снять это ограничение для предпринимателей, которые производят и реализуют подакцизные товары в рамках оказания услуг общественного питания. Таким образом, кафе, рестораны и другие предприятия отрасли смогут претендовать на меры поддержки наравне с другими субъектами малого и среднего предпринимательства», — пояснил член комитета по бюджету и налогам Законодательного собрания Вологодской области Анатолий Дианов.

Парламентарий пояснил, что развитие сферы общественного питания напрямую связано с ростом внутреннего туризма. В последние годы все большую популярность набирают гастрономические маршруты и уникальные местные продукты, которые формируют уникальный образ региона. Существующие ограничения создают неравные условия для рестораторов.

«Сегодня сфера общественного питания становится важным элементом туристической привлекательности территорий. Многие путешественники выбирают направления именно ради знакомства с местной кухней, традициями и гастрономическими брендами. Поэтому важно, чтобы предприятия общепита имели равный доступ к инструментам государственной поддержки, которые помогают развивать бизнес, создавать новые рабочие места и повышать качество сервиса», — отметил Анатолий Дианов.

Законопроект поддержан участниками конференции Парламентской ассоциации Северо-Запада и будет внесен в Госдуму.