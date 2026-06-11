Две череповчанки получили условный срок за мошенничество в особо крупном размере

Источник фото: Пресс-служба судов Вологодской области

Женщины обманули администрацию Череповецкого округа почти на 6,5 млн рублей

В Череповце вынесен приговор в отношении двух женщин по делу о мошенничестве при решении программы по переселению из ветхого и аварийного жилья. Обе череповчанки занимались бизнесом в сфере недвижимости.

Как пояснили в региональном управлении следственного комитета, женщины знали, что администрация округа закупает по программе благоустроенное жилье для переселения граждан.

«Женщины предоставили в орган местного самоуправления подложные документы, на основании которых в последующем были проведены торги и заключены муниципальные контракты по завышенной, выгодной злоумышленницам, стоимости. В результате умышленных преступных действий на счет обвиняемых поступило более 6,4 млн рублей из средств местного бюджета», - уточнили в региональном следкоме.

В ходе расследования было допрошено более 50 свидетелей, на имущество родственников обвиняемых наложен арест на сумму в 5,3 млн рублей.

Приговором суда обе женщины признаны виновными и приговорены к 3 годам условного срока. При этом в пользу администрации округа с них взыскана сумма в размере почти 6,5 млн рублей.