Две череповчанки получили условный срок за мошенничество в особо крупном размере
Источник фото: Пресс-служба судов Вологодской области
Женщины обманули администрацию Череповецкого округа почти на 6,5 млн рублей
В Череповце вынесен приговор в отношении двух женщин по делу о мошенничестве при решении программы по переселению из ветхого и аварийного жилья. Обе череповчанки занимались бизнесом в сфере недвижимости.
Как пояснили в региональном управлении следственного комитета, женщины знали, что администрация округа закупает по программе благоустроенное жилье для переселения граждан.
«Женщины предоставили в орган местного самоуправления подложные документы, на основании которых в последующем были проведены торги и заключены муниципальные контракты по завышенной, выгодной злоумышленницам, стоимости. В результате умышленных преступных действий на счет обвиняемых поступило более 6,4 млн рублей из средств местного бюджета», - уточнили в региональном следкоме.
В ходе расследования было допрошено более 50 свидетелей, на имущество родственников обвиняемых наложен арест на сумму в 5,3 млн рублей.
Приговором суда обе женщины признаны виновными и приговорены к 3 годам условного срока. При этом в пользу администрации округа с них взыскана сумма в размере почти 6,5 млн рублей.