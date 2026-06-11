Вологодские депутаты предложили установить лимиты на добычу животных в нацпарках

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В настоящее время на территориях национальных парков допускается спортивная и любительская охота

Депутаты Законодательного собрания Вологодской области предлагают устранить правовой пробел в контроле за популяциями диких животных в национальных парках. В частности, парламентарии предлагают изменить федеральное законодательство. Законопроект был поддержан на 69-й конференции Парламентской ассоциации Северо-Запада России.

Законопроект предлагает наделить министерство природных ресурсов и экологии России полномочиями по утверждению лимитов и квот добычи охотничьих ресурсов на территориях национальных парков и иных особо охраняемых природных территорий федерального значения.

В настоящее время федеральное законодательство допускает любительскую и спортивную охоты на ряде особо охраняемых природных территорий федерального значения. Однако механизм установления лимитов добычи животных для них отсутствует. Полномочия субъектов РФ на федеральные ООПТ не распространяются, а полномочия Минприроды России прямо не закреплены. В результате возникает правовая неопределенность, из-за которой согласование лимитов добычи охотничьих ресурсов на территориях национальных парков оказывается невозможным.

Сложившаяся ситуация усложняет контроль за популяциями диких животных и создает дополнительные риски для экосистем территорий.

«Сегодня национальные парки обязаны поддерживать оптимальную численность диких животных, однако для этого отсутствует полноценный правовой механизм. Закон разрешает охоту на отдельных особо охраняемых природных территориях, но порядок установления лимитов добычи животных в нацпарках фактически не определен. Мы предлагаем закрепить эти полномочия за Минприроды России. Это позволит принимать решения на основании научных данных, своевременно регулировать численность животных и снизить риски для жителей территорий, где фиксируются случаи выхода лосей и медведей в населенные пункты, а также рост числа ДТП с участием диких животных», — подчеркнул председатель Законодательного собрания Вологодской области Роман Заварин.

Только на территории национального парка «Русский Север» в Вологодской области в 2025 году произошло 11 ДТП с участием лосей. Кроме того, регулярно фиксируются случаи выхода лосей и медведей в деревни и села, а также появления медведей на туристических стоянках.